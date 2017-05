Portugal entra a perder na fase final do Campeonato do Mundo de Sub-20

Portugal estreou-se este domingo no Campeonato do Mundo de futebol de sub-20 com uma derrota frente à Zâmbia, por 2-1, em jogo do Grupo C, disputado em Jeju, na Coreia do Sul.

Na sua quarta presença consecutiva no Mundial da categoria, Portugal, campeão em 1989 e 1991, esteve a perder por 2-0, após os golos de Chilufya, aos 51 minutos, e Fashion Sakala, aos 76, reduzindo a diferença nos descontos, através de Hélder Ferreira (90+1).

Campeã africana em título e de regresso à competição uma década após a última participação, a Zâmbia tornou-se a primeira líder do Grupo C, com três pontos. Irão e Costa Rica também jogaram ontem.