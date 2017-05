Ponte Hong Kong- Zhuhai-Macau. A ponte da unidade? Ou um tentáculo de Pequim?

Com a conclusão da ponte de quase 30 quilómetros entre Hong Kong, Zhuhai e Macau através do estuário do Rio das Pérolas, dirigentes chineses esperam que a travessia traga mais do que integração económica, numa altura de crescente tensão entre Pequim e a antiga colónia britânica. O que significa a Ponte do Delta para a autonomia das duas Regiões Administrativas Especiais?

Texto e Fotos de James Pomfret

Agência Reuters

A ponte que serpenteia pelas águas pardas do estuário, com torres elevadas e viadutos que utilizaram mais ferro do que o necessário para construir 60 réplicas exactas da Torre Eiffel, começou a ser proposta no final dos anos 80. Na altura, contou com a oposição do Governo colonial britânico de Hong Kong, cauteloso face a possíveis projectos de desenvolvimento que pudessem atrair mais ainda a cidade para a China comunista.

Contudo, desde o regresso de Hong Kong à alçada da República Popular da China em 1997, multiplicaram-se as iniciativas que pretendem integrar progressivamente o centro financeiro na malha de expansão urbana e manufactureira do Delta do Rio das Pérolas. Os planos têm suscitado alguma inquietação em Hong Kong.

Wei Dongqing, dirigente do Partido Comunista Chinês e o director-executivo da Autoridade da Ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau, um dos responsáveis pelo projecto, entende que a ponte, ao ligar as ex-colónias europeias de Hong Kong e Macau com a cidade de Zhuhai, promove unidade, tanto fisicamente como psicologicamente: “É psicológico. Ela junta três lugares”, disse Wei à agência Reuters no interior de um autocarro durante a viagem, realizada na semana passada, para a qual foram convidados jornalistas estrangeiros baseados na zona do Delta do Rio das Pérolas. Com seis faixas de rodagem semi-concluídas, a travessia – de onde as fachadas dos casinos de Macau se avistam à distância – é uma das mais ambiciosas obras de engenharia dinamizadas pelas autoridades chinesas: “Nós temos confiança no futuro… Um mercado unido, um povo unido… Esse é o sonho”, explica Wei.

Após quase oito anos de construção, o custo do projecto da ponte e do túnel aumentou para cerca de 19 mil milhões de dólares norte-americanos, segundo as últimas estimativas.

Os críticos vêm o projecto como um elefante branco que deverá enfrentar uma míriade de problemas para se tornar viável e atrair os cerca de 40 mil veículos por dia que serão necessários para que o projecto possa ser justificado.

Apesar de a maior parte dos trabalhos de construção deverem estar concluídos até ao final do corrente ano e, desse modo, permitir a passagem dos primeiros veículos, Wei disse que “não estava certo” sobre quando é que as obras – incluindo as portagens e instalações de alfândega e portagens – estarão integralmente completas.

“Vamos enfrentar novos desafios após a conclusão da ponte… Como a podemos operar, torná-la eficiente e realmente beneficiar toda a área”, explicou Wei.

O Departamento de Transportes de Hong Kong, organismo que controla a parte do projecto localizada na antiga colónia britânica, não avançou à agência Reuters respostas específicas sobre se ainda esperava mais atrasos ou novas derrapagens no orçamento, mas mostrou-se confiante quanto à possibilidade dos trabalhos de construção estarem completos até ao fim deste ano. Num e-mail, referiu ainda que os acordos finais entre as três partes ainda estão a ser decididos.

Esbater a fronteira

Dirigentes da China Continental e de Hong Kong alertam há muito para a importância económica da Travessia numa altura em que a tensão em Hong Kong aumentou. Os protestos de 2014 contra a recusa de Pequim em permitir mecanismos de sufrágio verdadeiramente universal e a crescente interferência do Governo Central nas questões internas de Hong Kong, minaram a confiança entre a RAEHK e Pequim não obstante a garantia de autonomia inerente à Lei Básica.

Uma parte dos residentes de Hong Kong, além de questionarem as elevadas quantias que poderiam ter sido aplicadas em saúde, habitação e educação, estão preocupadas com o que entendem ser uma erosão da identidade de Hong Kong perante o aumento da influência das autoridades de Pequim: “É possível ver uma espécie de rede que está a tentar esbater a fronteira entre Hong Kong e China” disse o deputado pró-democrata Kwok Ka-ki. “Nos próximos 10 a 15 anos, quando todas as infra-estruturas estiverem completas, vais ver que Hong Kong não será mais do que apenas uma parte da China porque não haverá uma fronteira clara entre ambos”, complementa.

Um outro projecto – a via rápida de ligação à travessia do Delta– despoletou protestos contra planos que permitiriam às autoridades de imigração chinesas operar em Hong Kong.

Os críticos entendem que tal projecto compromete a autonomia de Hong Kong assente na fórmula “Um país, dois sistemas”, sob a qual a cidade regressou à alçada chinesa: “Não penso que muitas pessoas de Hong Kong se importam com a integração… Mas o que nós queremos é fazê-lo de forma democrática” disse Eddie Chu, deputado eleito e líder dos protestos contra a via rápida em questão. “Na base dos protestos dos últimos 10 a 15 anos, a principal ideia é a de democracia, como uma extensão do movimento democrático, é um trunfo para que tenhamos controlo popular sobre a direcção do desenvolvimento económico e planeamento da cidade.”

Vestido com um sobretudo cinzento e um chapéu branco, Wei não esconde o orgulho, minimiza as críticas e celebra a integração que a cidade tanto demoniza: “Na verdade é uma ponte, três sistemas. Tem a ver com a lei, política, política de transporte, política alfandegária” diz Wei, antes de rematar com uma observação quase profética: “A ponte está a transformar-se num ícone.”