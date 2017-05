Mais de 250 na rua para exigir terrenos para a construção de habitação pública

Um residente do território organizou ontem um protesto no qual participaram cerca de duas centenas e meia de pessoas. Os manifestantes, que marcharam entre o Jardim do Iao Hon e a Rua Central da Areia Preta, nas imediações do terreno onde devia ter nascido o empreendimento Pearl Horizon, exigiram ao Executive que recupere parcelas de terreno que não tenham sido aproveitadas e as utilize para a construção de complexos de habitação pública.

O Corpo de Polícia de Segurança Pública destacou cerca de meia centena de agentes para acompanhar o protesto, que decorreu sem desacatos. A manifestação decorreu de forma ordeira progrediu “suavamente”, com a assistência e a orientação dos agentes da Polícia.