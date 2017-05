Maestro Gilbert Varga e pianista Louis Schwizgebel actuam com a Orquestra de Macau em Junho

A Orquestra de Macau (OM) apresenta no dia 10 de Junho, às 20h, no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau (CCM), o concerto “Encontro de Piano – Novo Encontro com Louis”. O evento integra-se no ciclo “Maestros com Carisma” e tem como convidados o maestro húngaro Gilbert Varga, que regressa a Macau para dirigir a Orquestra do território, e o pianista suíço de ascendência chinesa Louis Schwizgebel, nascido em 1987. Schwizgebel subiu ao palco para um concerto a solo pela primeira vez quando tinha apenas nove anos.

Gilbert Varga foi Maestro Principal e Director Musical da Filarmónica Húngara em Marl e da Orquestra Sinfónica Nacional do País Basco. A sua última gravação, lançada em 2011 e na qual dirigiu e colaborou com a Orquestra Sinfónica de Berlim e com a pianista Anna Vinnitskaya, foi premiada com cinco estrelas pela BBC Music Magazine.

O programa deste concerto inclui o Concerto para Piano e Orquestra n.º 2 em Sol menor de Saint-Saëns, a Abertura de Die schöne Melusine de Mendelssohn e a Sinfonia n.º 2 em Ré Maior de Brahms.

Em linha com o tema desta temporada de concertos, “O Meu Tempo com a Música”, a Orquestra de Macau organiza uma sessão de partilha “Hora de Música com Louis Schwizgebel”, destinada aos Amigos da Orquestra de Macau, na Sala de Conferências do CCM, a 9 de Junho, às 19h.