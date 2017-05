“Liberdade de Pressão” merece a Rodrigo de Matos distinção em competição mundial

Rodrigo de Matos é um dos finalistas da quinta edição do “Niels Bugge Cartoon Award”, prémio dinamarquês que distingue cartoonistas de todo o mundo, independentemente da religião ou do enquadramento cultural dos países onde trabalham. O cartoonista radicado em Macau submeteu a concurso um trabalho que representa as pressões exercidas sobre os jornalistas durante o exercício da profissão. A edição de 2017 do “Niels Bugge Cartoon Award” tem como tema precisamente a comunicação.

Um jornalista prostrado no chão pela força de um gigantesco indicador que o tenta subjugar a todo. Foi com o cartoon “Liberdade de Pressão”, que evoca os muitos obstáculos com que os jornalistas de deparam diariamente, que Rodrigo de Matos se candidatou à quinta edição do “Niels Bugge Cartoon Award”. Expressivo, o trabalho integra o leque de cartoon finalistas do certame. Os três vencedores da competição vão ser anunciados no próximo sábado, em Viburgo, na Dinamarca, durante a inauguração de uma exposição que integra todos os trabalhos seleccionados.

Em declarações ao Ponto Final, Rodrigo de Matos – ex-jornalista e ainda colaborador deste jornal – explica que para participar neste concurso foi procurar ao seu acervo de quase dois mil cartoons um trabalho que se adequasse não apenas à competição, mas principalmente ao tema deste a ano, a comunicação: “Normalmente as minhas imagens têm muito a ver com notícias da actualidade e algumas das mais antigas não são muito adequadas a um concurso destes porque estão muito presas a um episódio específico” explica o artista.

“Liberdade de Pressão” é um trabalho que remonta a Maio de 2012 mas que “cinco anos depois continua a ser actual”: “Há imagens mais gerais e que não ficam desactualizadas, como é o caso desta que era uma das mais relevantes que eu tinha que tinha, relacionadas com o tema da comunicação” justifica o cartoonista.

Constrangimentos governamentais, provenientes do espectro político, mas também questões de ordem económico-financeira são, para Rodrigo de Matos, “pressões que acontecem naturalmente num mundo dito livre” e que pretendeu criticar em “Liberdade de Pressão”, assume: “Esta imagem é bastante abrangente, estamos a falar de pressões em geral e daquelas que são conhecidas hoje em dia e que são obstáculos ao trabalho dos jornalistas”, defendeu Rodrigo de Matos.

O artista assume que a sua experiência como jornalista “terá tido influência” na conceptualização e elaboração deste cartoon: “Eu próprio sei do que estou a falar uma vez que já senti na pele, em alguns dos sítios por onde passei enquanto jornalista, algum tipo de pressões para tratar ou não tratar determinado tema”, confessa o cartoonista.

O trabalho de Rodrigo de Matos foi um dos seleccionados de entre 1287 participações no “Niels Bugge Cartoon Award”. Este ano participaram na competição artistas provenientes do Afeganistão, da Argélia, Azerbaijão, da Bélgica, do Brasil, do Egipto, da Coreia do Sul e da Roménia, entre muitos outros países. Em destaque, na edição de 2017 da competição está a participação avultada de artistas iranianos. Além de integrar as exposições no Niels Bugges Hotel, em Viburgo, e na galeria “Black Diamond”, da Royal Library de Copenhaga, “Liberdade de Pressão” irá figurar também no catálogo oficial da competição.

Por sua vez, em Macau, por ocasião do Dia de Portugal, a 10 de Junho irá ser inaugurada na Residência Consular do Cônsul-Geral de Portugal uma reposição da exposição “25+10”. A mostra, organizada pela celebrar os 10 anos de carreira de Rodrigo de Matos e exposta pela primeira vez durante o Festival Literário de Macau, contém 25 cartoons publicados no PONTO FINAL e outros 10 representativos do melhor de cada ano de carreira do artista. Encontra-se ainda por confirmar se a exposição permanecerá patente ao público após o Dia de Portugal.

CVN