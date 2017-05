Karaté: Paula Carion soma duas medalhas no Campeonato da Ásia Oriental

Paula Carion amealhou duas medalhas na 7.ª edição do Campeonato de Karate-do da Ásia Oriental, que se disputou no fim-de-semana em Macau. A karateca conseguiu a medalha de prata na categoria kumite, para atletas com mais de 68 quilos, e o bronze, na categoria kumite para equipas femininas. Wong Sok I e Fong Man Wai foram as colegas de equipa de Paula Carion nesta prova.

“Considero que foi uma competição muito importante porque me permite ver como está o meu nível face à concorrência asiática. É uma avaliação muito importante porque este ano disputam-se em Julho os Campeonatos Asiáticos e em 2018 os Jogos Asiáticos”, afirmou a karateca ao PONTO FINAL.

“Os resultados foram razoáveis, mas não fiquei satisfeita a 100 por cento. Penso que podia ter feito melhor no primeiro combate, que perdia diante do Japão por 1-0”, frisou.

Além das medalhas mencionadas, os atletas de Macau conquistaram mais duas de prata, e três de bronze, num total de sete medalhas.