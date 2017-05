Global Expo Asia recebeu mais 14 mil visitantes

A Global Gaming Expo Asia (G2E Asia), que junta anualmente empresas e especialistas do jogo de todo o mundo em Macau, bateu o recorde de visitantes na 11.ª edição, realizada na semana passada, indicou a organização.

O evento, realizado entre terça e quinta-feira, contou com aproximadamente 14.000 visitantes, de acordo com dados preliminares facultados por um dos co-organizadores ao portal especializado em jogo GGRAsia.

O número superior às expectativas da própria organização – que apontavam para 12.000 visitantes – bateu o recorde do ano passado. Na 10.ª edição, em 2016, o G2E Asia recebeu 10.984 visitantes.

A feira, organizada pela empresa Reed Exhibitions Greater China e pela Associação Americana de Jogo, inclui uma série de conferências e seminários com operadores, especialistas e reguladores da indústria do jogo de todo o mundo, além de uma área de exposição que contou, este ano, com um total de 180 expositores, dos quais quase um terço eram estreantes.

A próxima edição do G2E Asia vai ter lugar entre 15 e 17 de Maio de 2018.