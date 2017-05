Lin Guangzhi, director do Instituto de Estudos Sociais e Culturais da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, é o autor do livro “A Alma de Macau – Estudos sobre os comerciantes chineses e a sociedade chinesa de Macau nos finais da Dinastia Qing”. A obra, que foi lançada recentemente, integra a “Colecção de Conhecimentos de Macau” e foi publicada com a chancela da Editora Popular de Guangdong e com o apoio da Fundação Macau.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...