Detido técnico suspeito de ter falsificado relatório sobre a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau  

Foi detido em Hong Kong um técnico de laboratório suspeito de ter falsificado um relatório relativo à qualidade do aço e do cimento utilizados na construção da ponte Macau-Zhuhai-Hong Kong. A investigação prossegue no ICAC, a Comissão Independente Contra a Corrupção da vizinha Região Administrativa Especial.

Um técnico de laboratório é suspeito de ter falsificado um relatório sobre testes à qualidade do cimento e do aço utilizados na secção de Hong Kong da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, tendo alegadamente permitido a aprovação de materiais não qualificados, noticiou no sábado o jornal Apple Daily. De acordo com informação a que a publicação teve acesso, o caso encontra-se ainda numa fase preliminar de investigação e a Comissão Independente Contra a Corrupção de Hong Kong (ICAC, na sigla inglesa) procedeu já à detenção do suspeito. O organismo não excluí a possibilidade do técnico em questão ter sido recompensado pelo ilícito.

De acordo com o Apple Daily, alguns engenheiros envolvidos na construção da travessia assinalam a gravidade do caso, que poderá afectar o tempo de vida útil da estrutura. O caso já suscitou reacções aos responsáveis pelo Gabinete de Transportes e Habitação de Hong Kong, tendo o organismo ordenado a abertura urgente de uma investigação, nomeadamente para perceber que impacto estrutural pode o caso ter no âmbito geral do projecto.

Escreve o Apple Daily que a investigação do ICAC está encaminhada em duas direcções. Por um lado, o organismo pretende perceber se alguém foi beneficiado e alterou algo no relatório, tendo assegurado que os materiais problemáticos estavam qualificados de acordo com os padrões antes de proceder à emissão do documento. Por outro lado, o ICAC quer perceber se alguém não levou a cabo todos os procedimentos laboratoriais de acordo com o estipulado, tendo depois emitido o certificado.

Alguns dos profissionais da engenharia referidos na mesma notícia assinalam a gravidade da situação, alegando que o projecto se encontra próximo do seu término e que o aço foi enterrado nos pilares e sobre ele foi derramado o cimento. Ou seja, se na construção da ponte foram usados materiais de fraca qualidade, a resistência da estrutura, defendem, será afectada, e não será fácil detectar qual a secção problemática.

De acordo com o mesmo jornal, os engenheiros salientam ainda que é o empreiteiro principal que está encarregue de comprar o aço e o cimento e que o montante pode atingir centenas de milhões de dólares de Hong Kong. Não está excluída a possibilidade de alguém ter forjado o relatório de testes e o empreiteiro ter daí retirado dividendos.

O Apple Daily diz ter verificado a lista de empresas acreditadas no Serviço de Acreditação de Hong Kong, tendo mais de 10 companhias sido validadas por aquele organismo para fornecer os testes de acreditação e calibrações em matéria de aço e cimento. O jornal alega ter inquirido o Departamento de Engenharia Civil e Desenvolvimento de Hong Kong sobre se alguém na sua equipa está envolvido no caso. O departamento respondeu, escreve o Apple Daily, “que não comenta acções levadas a cabo pelo ICAC”.