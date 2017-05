Coreia do Sul: Assessora de Guterres é a nova Ministra dos Negócios Estrangeiros

O novo Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, nomeou este domingo como ministra dos Negócios Estrangeiros Kang Kyung-hwa, actual assessora especial para os assuntos políticos do secretário-geral da ONU.

A sua nomeação oficial, que ainda tem de ser aprovada pelo parlamento, fará com que, pela primeira vez, uma mulher esteja à frente do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul e representa uma aposta na melhoria das relações com a Coreia do Norte, uma das principais metas de Moon.

Licenciada em ciências políticas e diplomacia pela Universidade de Yonsei, Kang, de 62 anos, foi jornalista na emissora pública KBS antes de entrar para o Ministério, onde trabalhou na missão sul-coreana na Organização das Nações Unidas desde 2001.

Em 2007 foi nomeada alta comissária adjunta para os Direitos Humanos e em 2013 como subsecretária geral de assistência de emergência no Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, antes de passar para o seu actual cargo como assessora de António Guterres, desde 01 de Janeiro.

Após dez anos de difíceis relações entre os governos conservadores de Seul e o regime de Pyongyang, o liberal Moon propôs reabrir os canais de diálogo, apesar de manter as sanções ao regime dos Kim devido aos seus contínuos testes de armamento.

Os insistentes testes nucleares e de mísseis – o último dois quais decorreu há apenas uma semana – motivaram um endurecimento da dialéctica de Washington após a chegada ao poder de Donald Trump, cuja administração insinuou a possibilidade de realizar ataques preventivos contra Pyongyang.

Moon anunciou também este domingo a nomeação de Kim Dong-yeon, presidente da Universidade Ajou em Suwon (sul de Seul), como ministro das Finanças e vice-primeiro-ministro.