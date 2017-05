Comércio entre Macau e a China caiu 16,3 por cento entre Janeiro e Março  

O comércio entre a República Popular da China e a Região Administrativa Especial de Macau atingiu 615 milhões de dólares no primeiro trimestre do corrente ano, menos 16,3 por cento do que no período homólogo do ano passado, indicou na sexta-feira o Ministério do Comércio chinês.

As exportações do Continente para Macau caíram 14,8 por cento para 593 milhões de dólares, enquanto as importações se cifraram em 22 milhões de dólares entre Janeiro e Março, refletindo uma queda de 42,7 por cento em termos anuais homólogos.

As trocas comerciais entre a República Popular da China e a vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong também recuaram nos primeiros três meses do ano, diminuindo 2,5 por cento para 59,42 mil milhões de dólares norte-americanos, de acordo com os dados do Ministério do Comércio, citados pela agência oficial chinesa Xinhua.

As vendas da China a Hong Kong atingiram 57,73 mil milhões de dólares, mais 0,9 por cento em termos anuais homólogos.

As compras da República Popular da China à antiga colónia britânica sofreram uma queda de 54,6 por cento, totalizando 1,69 mil milhões de dólares. A Região Administrativa Especial de Hong Kong é o sexto parceiro comercial da República Popular da China e o quarto maior mercado das exportações chinesas, afirmou o Ministério do Comércio chinês.