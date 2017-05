A companhia aérea Capital Airlines está a planear lança uma nova rota entre o território e Pequim antes ainda de 26 de Julho, dia em que têm início os voos entre a capital chinesa e Pequim.

O objectivo passa por rentabilizar a nova ligação aérea directa entre a República Popular da China e Portugal, ao desviar eventuais clientes com origem no território. A Capital Airlines, recorde-se, é uma subsidiária do grupo chinês HNA, accionista da TAP através do consórcio Atlantic Gateway.