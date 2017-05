Capacetes: Membro do Conselho de Trânsito exige período experimental  

O membro do Conselho Consultivo do Trânsito, Kou Ngon Seng, defendeu ontem durante o programa Fórum Macau, do canal em língua chinesa da TDM, que o Governo devia avançar para a criação de um período experimental para que as novas normas sobre os capacetes possam ser aplicadas.

Kou Ngon Seng defende que apesar da medida entrar em vigor já a 13 de Junho, os residentes não se sentem totalmente preparadoss e que persistem muitas dúvidas.

Por essa razão, o membro do Conselho Consultivo do Trânsito defendeu a criação de um período experimental em que antes de implementar qualquer sanção, as autoridades se limitariam a dar orientação e conselhos às pessoas, para que estas tenham tempo suficiente para se prepararem.

Além disso, Kou acusou o Governo de estar a aplicar este regulamento de uma forma muito “urgente”, razão que diz não compreender totalmente.