Candidaturas a subsídios para realização de estudos artísticos abrem a 19 de Junho

A partir do dia 19 de Junho, o Governo aceita inscrições para o Programa de Concessão de Subsídios para Realização de Estudos Artísticos e Culturais. Os residentes permanentes do território que tenham sido admitidos em instituições de ensino superior do exterior para dar continuidade aos seus estudos de licenciatura e mestrado e que tenham estudado em escolas públicas ou privadas em Macau, por um período mínimo de quatro anos, podem apresentar a sua candidatura.

A iniciativa, da responsabilidade do Instituto Cultural (IC), abrange “os estudos de bacharelato ou mestrado nas áreas da investigação ou salvaguarda do património cultural, artes performativas, artes visuais, cinema e vídeo, design, banda desenhada e animação, administração das artes, literatura, estudos culturais, ensino das artes ou outras indústrias culturais e criativas”, lê-se num comunicado de imprensa enviado pelo organismo.

O valor do subsídio a atribuir será fixo e determinado tendo em consideração o nível de estudos a prosseguir, bem como o local dos estudo. As inscrições podem ser feitas acedendo à página electrónica do Instituto Cultural ou através do preenchimento dos formulários que podem ser encontrados, também online, na “Plataforma de Serviços para Bolsas de Mérito, Bolsas de Estudo, Bolsas-empréstimo e Apoios Financeiros atribuídos pelos Serviços Públicos”.