“Campo da Fome de Macau” contou com duas centenas de participantes

Cerca de 200 pessoas participaram na edição de 2017 do Campo da Fome de Macau, uma iniciativa da organização World Vision, que tem como objectivo alertar a população para as cerca de 800 milhões de pessoas que passam fome a nível mundial. Durante as 10 horas do evento os participantes não podem comer, apenas beber água. Em declaração à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a responsável da representação de Macau da organização World Vision, Amelia Che, afirmou que espera que a actividade contribua para que as pessoas estejam mais atentas ao este problema.

Amelia Che disse ainda que nos últimos meses mais de 240 mil cidadãos de Macau participaram em actividades dinamizadas pela representação local da World Vision. O objectivo das iniciativas impulsionadas ao longo do ano passa por recolher 1,1 milhões de dólares norte-americanos para ajudar na compra de comida, que depois será enviada para África.