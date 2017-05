Benfica goleia Polícia por 3-0 e garante presença nos ‘quartos’ da Taça

A formação orientada por Henrique Nunes carimbou na sexta-feira o apuramento para os quartos-de-final da Taça da Associação de Futebol de Macau. Sporting, Cheng Fung e Alfândega são algumas das outras equipas que também seguiram em frente na competição.

Uma vitória por três bolas a zero diante do Grupo Desportivo da Polícia de Segurança Pública na sexta-feira, no relvado do campo da Universidade de Ciência e Tecnologia, garantiu a qualificação do Benfica para os quartos-de-final da Taça da Associação de Futebol de Macau. Cheng Fung, Sporting e Alfândega também confirmaram a presença na próxima fase da competição.

As águias do território entraram melhor na partida, mas foi necessário esperar até aos 21 minutos para ver Marco Meireles inaugurar o marcador. Bem colocado à entrada da área adversária, o médio encarnado não deixou créditos por mãos alheias e rematou rasteiro com o pé direito; a bola sofreu um desvio ligeiro, depois de ter embatido num defesa contrário e entrou junto ao poste direito da baliza do onze das forças de segurança do território.

O Benfica dilatou a vantagem para as duas bolas a zero, antes ainda do intervalo. Depois de uma excelente arrancada no lado esquerdo do ataque dos encarnados, Alison Brito e Nicholas Torrão disputam a mesma bola. O internacional de Macau desiste do lance e acaba por deixar o esférico para o avançado cabo-verdiano, que conseguiu cabecear sozinho junto ao poste direito da baliza do adversário, dilatando a vantagem do conjunto encarnado.

Depois do intervalo, a formação orientada por Henrique Nunes precisou de apenas seis minutos para transformar o triunfo em goleada e estabelecer o resultado final. Num lance confuso na área da Polícia, a bola sobra para Edgar Teixeira. O internacional do território arranca e tira um cruzamento para o colega Nicholas Torrão. Mesmo em desequilíbrio, Torrão consegue rematar de forma acrobática com o pé esquerdo, com a bola a entrar para o fundo da baliza do Grupo Desportivo da Polícia de Segurança Pública.

Também na sexta-feira, o Cheng Fung defrontou a formação do Hong Lok, actualmente na 2.a Divisão. A equipa da Liga de Elite não teve dificuldades para seguir em frente na Taça, ao carimbar o apuramento com uma vitória rotunda, por cinco bolas a zero. Fabrício Lima foi o homem do encontro ao apontar três golos. O primeiro tento surgiu aos 8 minutos, e os restantes ao 68 e 74. Chao Long Hong, aos 20, e Marquinhos, aos 35, foram os autores dos outros golos da formação presidida por João Rosa.

Já na quinta-feira à noite, o Sporting tinha eliminado o Ka I da Taça da Associação de Futebol de Macau, apesar de ter aproveitado para dar minutos aos jogadores menos utilizados.

No final do primeiro tempo, um golo de César Gibelino, aos 25, e o bis de Tony Lopes, aos 38 e 45, colocavam os leões na frente do marcador. No segundo tempo, Joadson reduziu para 3-1, aos 78, mas Tony Lopes concluiu um hat-trick, aos 90, construindo o resultado final.

No entanto, a grande surpresa da primeira ronda da Taça da Associação de Futebol de Macau pertenceu aos Serviços de Alfândega, que eliminaram o Lai Chi, lanterna-vermelha da Liga de Elite, pela margem mínima. Leong Chon In foi o autor do tento que definiu o rumo do encontro, aos 46 minutos.

Liga de Elite: Monte Carlo derrota Sub-23 por 5-0

O Monte Carlo bateu na sexta-feira a formação da Selecção de Sub-23 por 5-0, em jogo em atraso da Liga de Elite. Com o triunfo, a formação orientada por Cláudio Roberto subiu provisoriamente ao segundo lugar da competição, a quatro pontos do líder Benfica.

No Estádio de Macau, Neto (aos 6 e 68), Leandro Tanaka (aos 49) e Keverson Santana (ao 40 e 62) foram os autores dos golos da equipa “canarinha”. O Clube Desportivo Monte Carlo respondeu assim, e da melhor forma, ao empate da jornada anterior, a duas bolas, frente ao Kei Lun.

Em relação à Taça de Macau, o Monte Carlo vai defrontar o Papatudo, equipa de matriz portuguesa, em partida a contar para os oitavos-de-final da competição, mas o encontro ainda não está agendado.