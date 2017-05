Associação Novo Macau quer que CAEAL explique Lei Eleitoral ao público

Paul Chan Wai Chi, dirigente da Associação Novo Macau, instou a Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) a explicar ao público os conceitos de “assinatura de formulário de candidatura” e de “candidatura repetida”, depois de terem sido identificados pelo organismo dois casos de uma mesma assinatura dando o seu apoio a mais do que um comité de candidatura.

De acordo com Paul Chan Wai Chi, a Lei Eleitoral da Assembleia Legislativa não especifica as sanções nas situações em que o mesmo eleitor se inscreva em mais do que um comité de candidatura, noticiou ontem a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Chan Wai Chi disse ainda que a Associação Novo Macau já manifestou a vontade de reunir com a CAEAL e de trabalhar com o organismo na popularização da lei e na melhoria da qualidade “da cultura das eleições”.