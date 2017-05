Amigu, amigu … Negócios à parte

O agrupamento musical do Amigu di Macau Club, entidade fundada em Toronto em 2002, desloca-se a Lisboa, a 27 de Maio, para um concerto, às 18 horas, no auditório do Museu do Oriente. Miguel de Senna Fernandes elogia o projecto mas expressa dúvidas quando à identidade macaense do organismo. O presidente da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM) revela que, por duas vezes, o Conselho das Comunidades Macaenses rejeitou a candidatura do Club para integrar aquela estrutura.

Sílvia Gonçalves

O grupo musical do Amigu di Macau Club, de Toronto, actua a 27 de Maio no auditório do Museu do Oriente, em Lisboa, com um programa de canções chinesas, portuguesas e macaenses. Miguel de Senna Fernandes, que dirige a Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM), diz desconhecer o ensemble mas elogia o exercício de divulgação da cultura macaense. O também presidente da Associação dos Macaenses (ADM) revela que o clube a que o agrupamento musical pertence viu, contudo, por duas vezes rejeitado o pedido de adesão ao Conselho das Comunidades Macaenses, por não corresponder aos requisitos exigidos a uma casa de Macau na diáspora.

“Sei quem está à frente daquilo, é o José Cordeiro. Nunca soube que eles existiam também como grupo para espectáculos”, admite Miguel de Senna Fernandes. Na página de internet do Amigu di Macau Club pode ler-se que o seu grupo musical fez “a sua primeira apresentação no Encontro das Comunidades Macaenses realizado em Macau em Dezembro de 2004”. O presidente da APIM e encenador do grupo Dóci Papiaçam di Macau diz não ter memória de tal ter ocorrido: “Dos únicos grupos que trouxeram algum espectáculo a Macau até foi a Casa de Macau de São Paulo. Eles tinham um coro e pelo menos em duas edições dos Encontros das Comunidades eles actuaram. Também cantavam em patuá”, recorda.

Quanto ao grupo musical do Amigu di Macau Club: “Não sei o que é aquilo, nunca ouvi. É possível, [que tenham vindo] em 2004. Se eles trouxeram alguma coisa a Macau, nem sequer posso confirmar, porque passou-me completamente despercebido”, admite o também presidente da Associação dos Macaenses.

Senna Fernandes elogia, ainda assim, a acção de um grupo que tenha por princípio contribuir para a difusão da cultura maquísta: “A intervenção do grupo será uma intervenção sobre a cultura macaense ou há alguma coisa à mistura? Ou é um grupo que canta algumas coisas mas depois também existe alguma coisa em patuá? Nós não sabemos, mas partindo do princípio de que isto é para divulgação da cultura macaense – sobretudo da cultura macaense da diáspora – é sempre de louvar”, salienta o dirigente.

De acordo com informação facultada no portal do clube, sediado em Toronto – e com 450 membros activos – o agrupamento musical que vai actuar em Lisboa tem actualmente 13 elementos e utiliza instrumentos chineses. Já o reportório “inclui canções macaenses, ocidentais e chinesas”. Senna Fernandes estranha a conjugação: “Os Amigu di Macau, grande parte deles são chineses. São chineses, não são macaenses. Agora, se isto conta, não sei. Os artistas tocam instrumentos chineses, não conheço macaenses que façam o mesmo, que toquem no Canadá e que estejam nestas lides musicais, pelo menos não é do meu conhecimento”.

AMIGU DI MACAU CLUB DUPLAMENTE REJEITADO NO CONSELHO DAS COMUNIDADES MACAENSES

O presidente da APIM, organismo com posição determinante no Conselho Geral do Conselho das Comunidades Macaenses, revela que por duas vezes o conselho rejeitou a candidatura do clube de Toronto para integrar aquela estrutura: “Os Amigu di Macau já têm vindo a Macau. Que eu saiba por duas vezes pediram entrada no Conselho das Comunidades Macaenses e destas duas vezes eles foram rejeitados. As pessoas não sabem o que eles representam, no fundo é isso. São macaenses, são chineses de Macau, como é? Há umas certas incongruências ali, não sei”. O clube foi, assim, rejeitado “por não corresponder àquilo que se requer minimamente para se ser uma Casa de Macau como deve ser”, explica o presidente da APIM.

Senna Fernandes admite, ainda assim, conhecer José Cordeiro, o presidente do Amigu di Macau Club: “Sei que ele é macaense. Os Cordeiro são uma das famílias mais antigas de Macau. Mas isso não chega. E por que razão todas as casas de Macau votaram em não aceitar o Amigo di Macau? É porque alguma coisa se passa, não é? Não é pelo próprio Conselho ter rejeitado. Isso foi votado, assim como outros clubes que também submeteram a sua própria petição para entrada e também foram rejeitados”, conta o dirigente.

Senna Fernandes revela que a segunda tentativa de entrada no conselho do clube de Toronto ocorreu em 2016, aquando da última edição do Encontro das Comunidades Macaenses, a mesma em que foi aprovada a entrada da Casa de Macau no Reino Unido: “A Casa de Inglaterra é uma casa pequena, mas todos eles são macaenses. Portanto, não houve nenhuma resistência, quando o pedido foi formulado ninguém manifestou oposição. Se o Amigu di Macau é por duas vezes rejeitado, alguma coisa se passa”, conclui o dirigente.

Para além da Casa de Macau de São Paulo, já mencionada, Miguel de Senna Fernandes aponta ainda um outro exemplo de difusão do patuá na diáspora: “A Casa de Macau de Toronto, que tem 200 e tal membros. Eles já organizam as suas rábulas, fazem teatro. É onde está o Armando Santos, ele é um músico e compositor macaense que está ali e faz muita coisa, há discos de Armando Santos em Macau. Eles são um dos motores da Casa de Toronto”, salienta. Para o também director dos Dóci Papiaçám di Macau “a via artística é seguramente a melhor forma possível [de difusão do patuá]. Não tem que ser a mais fácil, mas é aquilo que em princípio é acessível a todos”, remata o responsável pelas récitas dos Dóci Papiaçam di Macau, que actuaram no fim-de-semana no palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Macau.