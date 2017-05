AIPIM aprova Estatuto e Código Deontológico do Jornalista  

A Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM) aprovou no sábado em Assembleia Geral Extraordinária o Código Deontológico do Jornalista e o Estatuto do Jornalista. O código agora aprovado pela AIPIM foi buscar inspiração, quase de forma integral, ao Código Deontológico do Jornalista que foi aprovado em Maio de 1993 em assembleia-geral do Sindicato dos Jornalistas de Portugal.

O Código Deontológico estabelece diversos direitos e deveres do jornalista e define diversas linhas orientadoras de uma boa conduta deontológica da profissão jornalística.

O Estatuto do Jornalista é um documento composto por três capítulos: “Dos Jornalistas”, “Direitos e Deveres” e “Dos equiparados a jornalistas, directores de informação e colaboradores”. O documento prevê a emissão por parte da AIPIM de um título profissional a definir por regulamento próprio.