“AIPIM À Conversa” com o director do Jornal de Notícias  

Afonso Camões, director do Jornal de Notícias, vai ser o próximo convidado da série de palestras “AIPIM À Conversa”, promovidas pela Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau”. O certame decorre na Sala Stanley Ho do Clube Militar, esta quarta-feira pelas 18h30. O orador foi jornalista de “O Primeiro de Janeiro”, do “O Jornal”, do “Expresso”, entre outras publicações e, entre 1991 e 1999 – altura em que residiu em Macau – exerceu funções como director do Gabinete de Comunicação Social .

