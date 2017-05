Acordo Transpacífico: Onze membros querem salvar a iniciativa

Onze países que assinaram o Acordo Transpacífico (TPP) aprovaram este domingo, em Hanói, a negociação de um plano alternativo para salvar a iniciativa, que ficou ameaçada com a saída dos Estados Unidos.

Os ministros e vice-ministros do Comércio da Austrália, do Brunei, do Canadá, do Chile, do Japão, da Malásia, do México, da Nova Zelândia, do Peru, de Singapura e do Vietname encarregaram os seus respectivos departamentos de negociar um novo pacto, com uma proposta esperada em Novembro, segundo uma declaração emitida no final da reunião.

A iniciativa aprovada ontem a nível ministerial foi acordada numa reunião de altos funcionários dos mesmos países realizada no Chile este mês.