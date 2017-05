Uma foto por dia

Um dia com todas as cores do arco-íris: Chi Chia-wei, de 58 anos, posa para a fotografia com uma bandeira do arco-íris durante uma exposição contra a homofobia. Chi, activista pioneiro na luta pelos direito dos homossexuais, deverá ver na próxima semana o Tribunal Constitucional de Taiwan pronunciar-se sobre a viabilidade de permitir (ou não) o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A decisão deverá ser conhecida a 24 de Maio e se o entendimento do Tribunal for positivo, o Parlamento taiwanês terá autorização para conduzir as alterações necessárias no Código Civil para que os casamentos entre homossexuais sejam possíveis. EPA/DAVID CHANG

