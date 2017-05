Terceira fase do Terminal da Taipa arranca em Junho  

Após a abertura do Terminal da Taipa, a 1 de Junho, as obras da terceira fase vão arrancar rapidamente, com a demolição do Terminal Provisório. A garantia foi avançada pela directora dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água.

“Após a abertura vai arrancar a terceira fase, que compreende a demolição do terminal provisório. Nesse lugar vão ser construídos os depósitos de combustíveis, que são necessário para o abastecimento dos navios, assim como outras instalações”, explicou Susana Wong.

O orçamento dos trabalhos não estão incluídos nos 3,8 mil milhões de patacas já gastos. Porém a directora da DSAMA explicou que não conhece o montante da terceira fase porque os trabalhos estão a cargo do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas.

Sobre os restaurantes, lojas e outros serviços comerciais no Terminal da Taipa, estes apenas vão abrir dentro de um ou dois meses, por motivos logísticos. A gestão dos espaços comerciais está a cargo da entidade privada CSI Grupo.