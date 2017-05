Plantas urbanas e desenhos arquitectónicas do Arquivo de Macau dão o mote a nova exposição  

A comemoração do Dia do Património Cultural e Natural da China e do Dia Internacional dos Arquivos serviu de mote para a dinamização da mostra “Macau Ilustrado – Exposição de Plantas Urbano-Arquitectónicas da Colecção do Arquivo de Macau”. A inauguração da exposição está marcada para as 18 horas de 9 de Junho, no Arquivo Histórico do território. Com entrada gratuita, a mostra deve permanecer patente ao público até ao final do mês de Junho.

Cerca de 60 plantas urbanas e desenhos arquitectónicos vão conduzir os visitantes através de algumas das mais visíveis mudanças ocorridas na morfologia do território desde o final do século XIX até meados do século XX. As características dos edifícios de Macau, as diferentes linguagens arquitectónicas utilizadas pelo arquitectos e urbanistas que trabalharam em Macau e a fusão entre elementos ocidentais e orientais, aliados à influência das tendências internacionais são alguns dos apontamentos que merecem destaque na exposição.

Várias palestras temáticas abertas ao público irão decorrer durante o período em que a mostra ocupa a galeria do Arquivo de Macau. A primeira decorre pelas 15h de 17 de Junho no Arquivo de Macau e será orientada em cantonense pelo arquitecto Lui Chak Keok. “Retrospectiva sobre o desenvolvimento urbano e arquitectónico de Macau desde o final do século XIX até ao início do século XX, através das plantas urbano-arquitectónicas da colecção do Arquivo de Macau”, assim se intitula a sessão. O arquitecto irá analisar a renovação urbana no período formativo de Macau e apresentar alguns edifícios típicos exemplificativos do desenvolvimento da cidade.

A exposição, organizada pelo Arquivo de Macau e com a chancela do Instituto Cultura, pode ser visitada todos as dias, excepto à segunda-feira, das 10h às 18h nas instalações situadas na Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida.