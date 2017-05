  Patuá, é “língua crioula e não dialecto”

O patuá “não é um dialecto”, esclarece Alan Baxter. “É uma língua crioula, tal como o português é uma língua românica ou o inglês uma língua germânica”, explica o linguista, que considera a designação de “dialecto” como reminiscências de uma “visão salazarista”.

“A língua crioula é derivada de uma outra língua, por meio de um processo de contacto linguístico muito intensivo, em que um povo é obrigado a aprender outra língua, por contacto auditivo, sem instrução nenhuma, e a língua vai se desenvolvendo”.

No caso do patuá, “embora haja bastante léxico chinês, o elemento malaio ainda é forte. A influência do chinês sente-se bastante na sintaxe. É nesse sentido que muitas das pequenas diferenças gramaticais entre o kristang se notam, explica Alan Baxter, que é fluente no crioulo de Malaca, cuja gramátca é bastante idêntica à do patuá: “Também o Patuá se diferencia pela recente influência do português em comparação com o Kristang”, conclui o especialista.