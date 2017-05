Novo curso de Patuá na USJ em Setembro

A Faculdade de Humanidades da Universidade de São José (USJ) vai continuar a promover o patuá, com o lançamento de mais um curso, no primeiro semestre do próximo ano lectivo, a partir de Setembro, adiantou o director daquele estabelecimento de ensino superior, Alan Baxter, ao PONTO FINAL. O primeiro curso “Patuá – Leitura e Comentário de Textos”, teve “uma boa procura por parte da comunidade”, tendo tido 18 participantes, “macaenses, portugueses, um brasileiro, chineses”, disse Alan Baxter. Face à boa aceitação, em Setembro vai ser lançado o nível dois do curso.

