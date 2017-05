Nova edição do Boletim de Estudos de Macau já está nas bancas

A “cultura chinesa do chá” é o tema em destaque na 84.a edição do Boletim de Estudos de Macau, uma publicação da responsabilidade da Fundação Macau que se propõe assumir o papel de aprofundamento de estudos no campo da “Macaulogia”. Publicado apenas em língua chinesa, o Boletim pode ser encontrado à venda nas livrarias do território e em agentes seleccionados de Hong Kong e, para além da “cultura chinesa do chá”, aborda ainda questões como as relações sino-americanas ou a procura e a oferta de mão-de-obra em Macau.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...