Myanmar: Forças de segurança matam quatro pessoas em jazida de jade

Quatro pessoas foram mortas a tiro, no norte da Birmânia, pelas forças de segurança, que tentavam impedir a entrada de dezenas de trabalhadores irregulares numa jazida de jade, noticiou ontem a imprensa do Myanmar.

Uma dezena de pessoas ficou ferida no incidente, que aconteceu numa mina de Nan Si Bon, na região de Sagaing, depois de as autoridades decretarem restrições de acesso à zona, de acordo com o portal Irrawaddy.

A jazida atrai cerca de 500 trabalhadores itinerantes que se dedicam a vasculhar entre os escombros, em busca de restos de jadeíte.

A polícia abriu fogo depois de ter impedido o avanço das pessoas, que responderam incendiando vários barris de combustível e prendendo um guarda, indicou uma testemunha, citada pelo portal.

A Birmânia tem as maiores jazidas de jadeíte, um tipo de jade muito apreciado na China e um pouco por todo o mundo.

Dezenas de milhares de pessoas de todo o país trabalham de forma irregular nestas montanhas de escombros em busca de alguma peça de jade que possa ter passado despercebida aos mineiros.

Em Outubro, a organização não-governamental internacional Global Witness denunciou que senhores da guerra, narcotraficantes e generais da antiga junta militar participam no negócio do jade, que em 2014 gerou cerca de 31 mil milhões de dólares.

Criada em 1993, a Global Witness estuda as ligações entre a exploração de recursos naturais e conflitos, pobreza, corrupção e abusos de direitos humanos a nível mundial. A organização tem sede em Londres e Washington.