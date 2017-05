Mundial 2018: “Hooliganismo” não será problema, diz responsável da comissão organizadora

O vice-presidente do comité organizador do Mundial2018 de futebol, Alexander Djordjadze, considerou ontem que o hooliganismo é um problema “empolado” e “minúsculo”, comparado com a tarefa de organizar a prova, a decorrer na Rússia.

“Para nós não há nenhum problema com o hooliganismo, dado que é um fenómeno mais presente a nível de clubes, de modo que não o encaramos como uma ameaça”, assegurou Alexander Djordjadze, durante o Fórum Mundial de futebol, a decorrer na China.

O Mundial2018 decorre de 14 de Junho a 15 de Julho, na Rússia, e o vice-presidente do comité organizador do evento encoraja os adeptos das selecções, e do futebol em geral, a deslocarem-se aos estádios para assistir aos jogos de espírito livre.