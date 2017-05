Moradores da zona da Praia do Manduco exigem reposição de paragem de autocarro  

Uma associação de moradores da zona da Praia do Manduco exigiu a reposição das paragens de autocarro que foram retiradas da Rua do Almirante Sérgio após a implementação do corredor exclusivo para autocarros entre a Barra e a Doca Lam Mau.

Actualmente, são duas as carreiras de autocarros que fazem escala nas duas paragens situada junto do edifício “Riviera Macau”, os autocarros 5 e 10. Cheong Lai Chan, presidente da associação, defendeu que a abolição das paragens criou inúmeros “inconveniente para os residentes de Fong Son San Chun e do edifício Man Li Cheang Seng.