Macau recebe Congresso de Medicina Dentária da Ásia-Pacífico

Macau acolhe na próxima semana, entre segunda e quinta-feira, a 39.a edição do Congresso de Medicina Dentária da Ásia-Pacífico, um certame que deverá trazer ao território mais de quatro mil dentistas e profissionais do sector em representação de 40 países e territórios.

Dinamizado pela primeira vez na RAEM, tendo a Associação de Estomatologia de Macau como entidade organizadora, o Congresso de Medicina Dentária da Ásia-Pacífico conta este ano, também pela primeira vez, com o reconhecimento da Associação Internacional de Congressos e Convenções. O certame tem por grande objetivo reforçar o intercâmbio entre os profissionais do sector da medicina dentária de vários quadrantes do continente asiático. Na qualidade de entidade organizadora, a Associação de Estomatologia de Macau convidou ainda académicos e especialistas oriundos dos Países de Língua Portuguesa para marcarem presença no evento. À margem do congresso propriamente dito, que decorre entre 22 e 25 de Maio, o Venetian Macao acolhe ainda uma exposição dos equipamentos tecnológicos mais recentes.