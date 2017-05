Macau e Hengqin discutem reforço da cooperação

Fernando Chui Sai On recebeu ontem, na sede do Governo, o director do Conselho de Gestão da Nova Zona de Hengqin. O encontro com Niu Jing serviu para que ambos os responsáveis discutissem o reforço da cooperação bilateral ao abrigo do Acordo-Quadro de Cooperação Guangdong-Macau. No encontro marcou presença também o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, que se comprometeu a trabalhar para que o entendimento entre ambas as regiões seja ainda mais significativo em domínios como a inovação e o empreendedorismo jovem.

