Ligação de Hong Kong à travessia do Delta já foi concluída

O Departamento das Estradas de Hong Kong (Highways Department) anunciou ontem que o último arco do segmento do túnel da secção Scenic Hill, uma obra essencial no âmbito da empreitada de construção da estrada de ligação de Hong Kong à Ponte do Delta, foi colocado anteontem. A ligação de 12 quilómetros, denominada em inglês Hong Kong Link Road, foi assim dada por concluída.

Este avanço foi considerado um momento chave para o Governo de Hong Kong, tendo o secretário para os Transportes e Habitação, Anthony Cheung, visitado as obras, como forma de encorajar os trabalhadores e celebrar a conclusão daquela parte do projecto. Agora falta asfaltar a superfície da via rápida e das estradas circundantes.

A estrada de ligação de Hong Kong à ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau tinha sido começada há aproximadamente cinco anos, em meados de 2012, e tem três faixas em cada sentido de rodagem. Este segmento faz a ligação entre o posto fronteiriço de Hong Kong e o tabuleiro principal da ponte. À imagem do que sucede na parte de Macau, também na região vizinha os edifícios transfronteiriços e outras infra-estruturas de apoio ainda estão em construção.