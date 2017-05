Funcionário público envolvido em tráfico de droga

A Polícia Judiciária prendeu ontem três residentes de Macau, suspeitos de traficarem e consumirem estupefacientes. Entre os detidos, encontra-se um homem de 35 anos que é funcionário público e que já tem cadastro, por ter sido interceptado a consumir drogas uma vez no Continente, em 2014.

O caso foi descoberto pelas autoridades depois de terem recebido uma denúncia que dava conta da existência de indivíduos a traficar estupefacientes na zona do NAPE. Após uma investigação ao caso, a Polícia deteve dois dos indivíduos, quando estes se preparavam para fazer uma entrega num hotel no NAPE. Consigo os suspeitos transportavam metanfetaminas e ketamina.

Já no quarto do hotel em causa estava o funcionário público, tendo consigo os instrumentos necessários para o consumo das substâncias narcóticas. No total foram encontrados 16 gramas de droga, com um valor estimado em 18 mil patacas.