Ella Lei insta DSAL a preparar-se para eventual enchente de desempregados

Ella Lei, dirigente da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), esteve ontem reunida com o director da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), Wong Chi Hong. O encontro serviu para que a deputada transmitisse um apelo sobre o que diz ser a necessária preparação para a previsível enchente de desempregos que deve acometer o sector da construção civil após o fim das obras num novo empreendimento de jogo do Cotai.

Elisa Gao

Na manhã de ontem, a deputada Ella Lei, directora do Comité de Benefícios e Direitos da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) acompanhou alguns membros da Associação dos Operários de Pintura de Macau a uma reunião com Wong Chi Hong, responsável máximo da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL). No encontro, as duas organizações transmitiram os receios e os apelos dos trabalhadores da construção civil face ao que dizem ser a previsível enchente de desempregados que deverá efectivar-se no terceiro trimestre deste ano, devido à conclusão das obras no novo empreendimento da MGM no Cotai.

“Recentemente, descobrimos que a situação do emprego se tornou instável, e preocupamo-nos especialmente com o terceiro trimestre deste ano, com a abertura de um novo casino, quando as vagas para trabalhadores da construção civil vão diminuir. Se a DSAL não tomar medidas de precaução e não fizer um bom trabalho para providenciar emprego, então acontecerá o mesmo que no ano passado: muitos trabalhadores serão dispensados e perderão o seu emprego”, referiu Ella Lei, em declarações à imprensa após o encontro.

De acordo com os dados que a deputada recolheu junto da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o número de residentes de Macau que se encontram no desemprego ou em situação de sub-emprego têm vindo a crescer desde o primeiro trimestre de 2015 até ao primeiro trimestre de 2017: “Ao mesmo tempo, nos primeiros três meses de 2017, o número de trabalhadores não-locais na indústria da construção civil tem também aumentado, respectivamente de 34.767 para 35.648 e 36.530, o que significa que a cada mês vemos um crescimento de mais de 800 ou 900 trabalhadores não-locais”, defendeu a deputada da ala laboral.

Recentemente, a Associação dos Operários de Pintura de Macau teve conhecimento de alguns casos de trabalhadores que dizem ter sido informados que ficariam sem emprego devido ao término dos contratos e à redução do número de empreitadas no sector da construção: “O director da DSAL vai acompanhar o termo dos contratos e recordar aos empregadores que ‘o emprego local está primeiro’, o que significa que se ainda houver vagas num determinado emprego num local de construção os trabalhadores locais não devem ser os primeiros a ser afastados. Ao invés, estes devem ficar até ao último minuto, para assegurar a estabilidade no emprego para os trabalhadores locais, até ao fim”, defendeu Ella Lei.

A dirigente da FAOM disse esperar que a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais preste atenção ao processo de encaminhamento para novos empregos. A deputada instou ainda o organismo a acompanhar algumas situações de emprego que qualificou como injustas ou irrazoáveis – tal como redução de salários ou o empregador atrasar a clarificação do estatuto do trabalhador – e a situação dos trabalhadores da construção civil. Por outro lado, Ella Lei considerou que o organismo dirigido por Wong Chi Hong deve providenciar o encaminhamento do trabalhadores para novos empregos o mais cedo possível e realizar alguns cursos para que os trabalhadores possam melhorar as suas capacidades profissionais.