DSAT avança com uma série de intervenções na via pública

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) está apostada em reforçar os mecanismos de controlo dos autocarros turísticos que recorrem à zona envolvente às Ruínas de São Paulo para largarem visitantes. O organismo quer reforçar ainda a componente pedonal, explicou Lam Hin San, director da DSAT, na resposta a uma interpelação escrita endereçada ao Governo pela deputada Kwan Tsui Hang a 10 de Março.

A deputada tinha inquirido o Governo quanto aos planos de coordenação dos vários departamentos governamentais tendo em vista a optimização da utilização do corredor que liga a Praça do Tap Seac e as Ruínas de São Paulo.

No que toca à coordenação da questão dos transportes, Lam Hin San adiantou que o organismo sob a sua alçada se encontra actualmente em fase de implementação de medidas de controlo dos autocarros turísticos que recorrem à zona de tomada e largada de passageiros da rua de D. Belchior Carneiro e definiu os espaços envolventes da freguesia de São Lázaro como zonas preponderantemente pedonais. Para que caminhar na zona seja mais fácil, mais seguro e mais cómodo, os passeios da Estrada do Cemitério vão sofrer intervenções de alargamento e a zona de tomada e largada de passageiros da praça do Tap Seac vai estar melhor sinalizada e com informações melhoradas.

Um possível plano global de melhoramento do ambiente pedonal nas Ruínas de São Paulo e uma eventual intervenção nas instalações turísticas envolventes está dependente de um estudo alargado e profundo, diz a Direcção dos Serviços de Turismo (DST). A viabilidade do plano e as suas vantagens e desvantagens devem ser analisadas de modo a que o projecto final de optimização da área possa ter em conta várias exigências, o que requere uma discussão entre vários departamentos de diversas áreas, alerta o organismo dirigido por Helena de Senna Fernandes, a quem a interpelação também estava dirigida.

Contudo, na resposta a Kwan Tsui Hang, Lam Hin San não deixou de expressar o apoio do organismo por ele dirigido à recolha de opiniões relacionadas com o planeamento dos transportes e respectivas instalações de apoio. De modo a garantir a melhoria do ambiente pedonal nas Ruínas de São Paulo, a DSAT garantiu que tenciona coordenar esforços com a Direcção dos Serviços de Turismo, o Instituto Cultural e a Polícia de Segurança Pública para continuar a recolher opiniões dos vários sectores da sociedade civil do território.