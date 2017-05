Comunidade francesa estuda a possibilidade de criar Câmara do Comércio no território

Passar de associação de empresários franceses a Câmara do Comércio. É esta a proposta em cima da mesa que será discutida ao longo deste ano entre a Associação Comercial França-Macau, o Consulado Geral de França em Hong Kong e Macau e o Governo francês. Lilas Bernheim, a vice-cônsul geral gaulesa, disse ao PONTO FINAL que tornar a organização oficial “pode melhorar a visibilidade das empresas francesas em Macau e criar uma maior rede de contactos com outras câmaras”.

Joana Figueira

As relações comerciais entre Macau e França continuam em fase de acentuado estreitamento, sobretudo devido ao apetite do território – e de quem o visita – pelos produtos de luxo presentes nas áreas comerciais dos hotéis e resorts geridos pelas operadoras de jogo. O crescimento económico, no entanto, tem vindo a alargar as oportunidades de negócio tanto a multinacionais como a empresas ‘startup’, que encontram na indústria de serviços uma aposta cada vez mais segura. A Associação Comercial França-Macau faz a intermediação entre os dois pontos geográficos desde 2008, mas a conjuntura actual levou o organismo a apontar mais alto. Apoiada pelo Consulado Geral de França em Hong Kong e Macau, a associação submeteu às autoridades de Paris um pedido para se transformar numa Câmara de Comércio. As conversações para o efeito vão decorrer ao longo deste ano, anunciou Lilas Bernheim, vice-cônsul geral francesa, ao PONTO FINAL: “Actualmente, diria que a nossa cooperação concentra-se nos pontos fortes de Macau, ou seja, na base da sua estrutura económica. A comunidade francesa está, em primeiro lugar, focada em tudo aquilo que envolva as indústrias do turismo e do jogo, incluindo gastronomia e produtos de luxo, e também a cultura”, explicou Lilas Bernheim. A responsável sublinhou que o aprofundar da cooperação depende não só dos interesses do Governo local – “uma vez que tudo o que é feito é para o Governo” – nmas também da comunidade francesa radicada no território.

O mercado de Macau é atractivo e ter a população chinesa interessada quer nos produtos, quer na cultura, quer no idioma é “uma sorte”, considera a diplomata. De acordo com a Associação Comercial França-Macau, os dados apurados até 2011 pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) mostram que, enquanto país fornecedor de produtos de luxo, a França tem vindo a conquistar cada vez mais espaço.

Se em 2005 as importações destes bens representavam mil milhões de patacas para os cofres franceses, em 2011 o valor ultrapassou os seis mil milhões de patacas. França alcançou o primeiro lugar no ‘ranking’, excluindo apenas a China Continental: “Relativamente às indústrias de luxo, Macau é um dos lugares mais lucrativos do mundo”, afirmou Lilas Berheim.

O sector cultural é outro dos que se destaca em Macau, no que respeita à cooperação com França: “Temos [França] uma boa cooperação ao nível da cultura com Macau há já muitos anos. O território foi incluído nas celebrações do “Le French May” há mais de dez anos e estamos muito satisfeitos com as autoridades culturais da RAEM, em particular o Instituto Cultural, porque são muito abertas, receptivas a trabalharem com outros países para melhorar a cena artística”, apontou Bernheim.

Quanto à cooperação no que diz respeito às indústrias tecnológicas em Macau – em Hong Kong, por exemplo, têm sido promovidas várias actividades no âmbito da plataforma tecnológica “French Tech Hong Kong” –, a diplomata acredita que a futura Ponte do Delta do Rio das Pérolas, ao promover o desenvolvimento de toda a região, pode ser uma mais-valia já que “muitas ‘startups’ francesas poderão vir para Macau”.