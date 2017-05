Colégio Yuet Wah, peso-pesado na electrotecnia

Pela 11.o ano consecutivo, o Museu das Comunicações e o Instituto de Engenheiros Electrotécnicos e Electrónicos de Macau (IEEM) promoveram junto das escolas do território o Concurso de Construção de Dispositivos Electrónicos. O júri foi unânime ao atribuir cinco dos seis prémios em disputa a alunos do Colégio Yuet Wah, numa iniciativa que se propõe nutrir junto dos estudantes o interesse pela área da electrotecnia.

O Colégio Yuet Wah foi o grande vencedor da edição de 2017 do “Concurso de Construção de Dispositivos Electrónicos”. Alunos da instituição vencerem os três primeiros lugares na categoria “Ensino Secundário” e o primeiro e terceiro prémios na categoria “Ensino Básico”. Em competição estiveram 47 equipas do ensino básico e 64 equipas do ensino secundário, provenientes de 15 estabelecimentos de ensino do território.

Os alunos foram desafiados a conceber e construir um dispositivo controlado por um comando remoto com o qual fossem capazes de concluir o quebra-cabeças matemático conhecido pela designação de “Torre de Hanói”. O desafio consiste em três colunas, numa das quais estão empilhados 64 discos por ordem crescente de tamanho. O robot construído pelos estudantes teria que transportar todos os discos para outra coluna respeitando a mesma ordem, movendo apenas um de cada vez e nunca colocando uma peça sobre outra de diâmetro mais pequeno.

Quando foi divulgado o tema que deu o mote à edição de 2017 do concurso, Chan Hoi Man e Tam Man Tou, professores do Colégio Yuet Wah responsáveis pela supervisão do projecto, reuniram um grupo de alunos interessados e começaram a debater ideias relativas à concepção de uma solução: “Recolhemos todas as ideias e sugestões dos alunos e chegamos à conclusão de ter a forma operacional de uma impressora 3D como referência para o nosso design” explica Tam Man Tou, professor de física do Colégio Yuet Wah.

“Depois de concebido o design, utilizamos a máquina de laser e também a impressora 3D para produzir os componentes de que necessitávamos e depois de montar os componentes começamos os testes da máquina”, complementa Ip Chi Fong, um dos alunos vencedores do primeiro prémio na categoria “Ensino Secundário”.

Derby Lau Wai Meng, directora dos Serviços de Correios e Telecomunicações, felicitou os vencedores e expressou o desejo de que “todos os alunos possam realizar o que de melhor sabem fazer, para que alcancem os seus sonhos, criando desta forma fundações sólidas para um melhor futuro, não apenas para si mesmos, mas também para Macau”.

A responsável entregou os prémios aos vencedores do concurso e presidiu à inauguração da exposição “A Infinitude da Matemática”, que está desde ontem patente no Museu das Comunicações. Derby Lau explicou como foram seleccionados “tópicos matemáticos relacionados com a vida diária e selos com temáticas correspondentes para que os visitantes possam encarar a matemática de um novo e diferente ângulo e apreciar selos com temas sobre ciência e tecnologia, emitidos por diferentes países e territórios.”

A exposição dá a conhecer a relação da matemática com várias outros domínios da vida quotidiana, como as belas artes, a natureza, a arquitectura, o futebol e pesos e medidas, em explicações sempre acompanhados de selos ilustrativos. Os visitantes podem descobrir de que forma a “Gioconda” com a teoria da proporção dourada ou uma pintura de Van Gogh com o princípio da perspectiva. Os pesos e medidas são apresentados através de objectos correntes do dia-a-dia como um guarda-chuva, azulejos, uma mala de viagem ou um cinto.

O Museu das Comunicações oferece visitas guiadas à exposição “Pesos e Medidas” e a oficina de trabalho “Cabides e Aritmética” durante os meses de Maio, Junho e Julho. Em Agosto estarão disponíveis duas outras sessões dirigidas a famílias sob o tema “Estúdio Geométrico de Piet Cornelies Mondrian”. Para celebrar o Dia da Criança, entre 1 e 4 de Junho a entrada no museu é gratuita e durante o dia 3 vão estar disponíveis actividades especiais e jogos interactivos.

CVN