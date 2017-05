Cidadão de Macau detido em Zhuhai por conduzir sob o efeito do álcool

O departamento da polícia de trânsito de Zhuhai anunciou esta quinta-feira a detenção de um indivíduo de Macau por condução sob o efeito do álcool. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o cidadão do território foi interceptado quando tentava regressar a Macau através da fronteira das Portas do Cerco e embateu numa barreira. De acordo com a Ou Mun Tin Toi, na noite de 16 de Maio, o residente, de apelido Wong, conduziu de Macau para Zhuhai. Depois de ter bebido com amigos, terá pedido a alguém para conduzir até à fronteira, preparando-se depois para conduzir até Macau. Os agentes da Alfândega de Zhuhai detectaram um forte odor a álcool, tendo submetido o condutor a um teste de despistagem, que acusou 225mg/100ml, um valor que excede em muito o valor máximo permitido na China continental. Diz a emissora em língua chinesa da Rádio Macau que o indivíduo, depois de causar o caos na esquadra de polícia, ali permaneceu sob detenção criminal.

