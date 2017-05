Benfica: Jantar do título só após a final da Taça

Dono da “Embaixada do Benfica” em Macau, Santos Pinto, diz que o tradicional jantar para celebrar o título de campeão nacional do Benfica só vai ter lugar depois da final da Taça. Num cenário ideal, confessa o benfiquista, o evento vai servir para festejar as duas conquistas.

João Santos Filipe

O tradicional jantar de celebração do 36.o título de campeão português do Sport Lisboa e Benfica no restaurante ‘O Santos’, na ilha da Taipa, só vai decorrer depois da final da Taça de Portugal, sendo que 9 de Junho é a data mais provável. O facto foi confirmado pelo proprietário do restaurante, Santos Pinto, ao PONTO FINAL, que justificou a escolha do dia com dois motivos: além do desfecho da Taça, Santos Pinto procura ainda uma data que permita à equipa do Benfica de Macau participar e, quem sabe, celebrar a conquista de um novo Campeonato: “Em princípio o jantar deve ser no dia 9 de Junho, já depois da final da Taça de Portugal [realiza-se a 28 de Maio], porque estamos à espera de ver se ganhamos a dobradinha. Também queremos um dia que permita aos jogadores do Benfica de Macau estarem presentes”, afirmou o comerciante.

Apesar de prometer uma ementa semelhante à dos anos anteriores – “com muita comida e principalmente bebida” – o proprietário adianta que caso o Benfica vença o Vitória de Guimarães e conquiste a Taça de Portugal, que vai haver dobrada e dois bolos, um por cada triunfo nas competições: “Se for dobradinha, vou ter de fazer dobrada com feijão branco para celebrar. Vamos também afixar a faixa do costume na porta do restaurante a pedir desculpa a quem não é vermelho, mas que a festa é para os tetracampeões”, afirmou em tom de brincadeira. “O jantar vai ser igual ao do ano passado: é jantar, festa e conversas sobre futebol, não é preciso mais entretenimento. É um jantar aberto a benfiquistas e a quem quiser vir. Nesta casa a rivalidade é saudável, ninguém é mal-recebido”, acrescentou.

Santos recebeu mensagem de Luís Filipe Vieira

Ainda sobre as celebrações do 36.º título de campeão nacional do Benfica, Santos confirmou ter enviado a tradicional mensagem ao presidente do clube encarnado, Luís Filipe Vieira. A gentileza não ficou sem resposta: “Ele disse: ‘juntos conseguimos o grande objectivo que era o tetra’”, contou ao PONTO FINAL.

O dono do estabelecimento, a que chama “Embaixada do Glorioso”, mostrou-se também optimista para um triunfo das águias na Taça de Portugal. Porém na última vez que as formações se defrontaram no Jamor, em 2013, o Vitória de Guimarães ganhou por 2-1: “O que eu quero é a dobradinha. Mas vamos ver se não gastámos os golos todos no último jogo [triunfo do Benfica frente ao Vit. Guimarães por 5-0]. Mas acho que podemos ganhar”, previu.

Por outro lado, Santos Pinto, confirmou que já tem consigo o cachecol do 36.º título, vindo de Portugal. O cachecol chegou na quarta-feira, tendo sido trazido por um outro confesso adepto benfiquista – o advogado Pedro Cortés – e está já exposto no restaurante. Contudo, diz Santos Pinto, ainda resta espaço no expositor para um outro cachecol: o do penta.