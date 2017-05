Banda sul-coreana grava videoclip em Macau

Depois de PSY ter adoptado um casino do Cotai e o Bairro de São Lázaro como cenário para o seu último videoclip, é a vez da também sul-coreana banda feminina Sistar visitar a RAEM com a mesma intenção. O portal electrónico “Allkpop” anunciou que Hyorin, Boram, Soyou e Dasom estão em Macau para filmar o novo videoclip, cujo conceito ainda não foi divulgado. De acordo com o portal, os fãs aguardam o lançamento do registo no último dia deste mês. O último vídeo musical foi produzido para o tema “One More Day”, em 2016.

