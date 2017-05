Aumento do valor cobrado nos parquímetros em processo administrativo

O aumento do valor cobrado pelos parquímetros do território já foi anunciado mas ainda está em processo administrativo. A explicação foi avançada ontem pela Direcção de Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) à emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

De acordo com os esclarecimentos prestados pela DSAT, depois de ser implementada a subida das taxas cobradas, também a retribuição pecuniária paga pela empresa que explora todos os parquímetros do território – a Sociedade de Administração de Parques Foieng – vai registar um aumento.

De acordo com o Governo, o actual contrato em vigor estabelece que por todas as taxas cobradas ao utilizadores pela utilização dos parquímetros – incluindo o preço do reboque de viaturas – a empresa tem de pagar a chamada retribuição pecuniária, ficando com as restantes receitas. Segundo a DSAT, entre Maio e Outubro a retribuição pecuniária foi de 18 milhões de patacas.