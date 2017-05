Associação defende que Executivo deve investir mais na promoção da ópera chinesa

A Macau Youth Association defende que o Governo deve investir mais na promoção da ópera chinesa. Lo Han Peng, dirigente responsável pelo desenvolvimento da cultura e da arte da ópera chinesa, disse à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que, actualmente, os principais problemas com que as trupes locais se deparam são a falta de espaços para ensaios e as rendas elevadas.

Lo Han Peng acrescentou ainda que os subsídios atribuídos pelo Executivo não suportam todos os custos. Por vezes, servem apenas para pagar as rendas dos locais onde decorrem os ensaios, não cobrindo o investimento nos recursos humanos, que acaba por ser suportado pela própria associação.

A responsável avançou ainda com o exemplo de Hong Kong, onde existe um fundo de desenvolvimento da ópera chinesa e um grupo especializado para formação de talento, que atrai a população mais jovem a optar por transformar esta expressão artística numa carreira profissional.