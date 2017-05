Aeroporto de Macau oferece serviço de ligação directa a partir da fronteira

A Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau (CAM na sigla inglesa) reuniu recentemente com a Air Link Express, Menzies Macau, com a Air Macau e a Air Asia para lançar a campanha “Duas Alfândegas, Um Ponto de Controlo” dirigida a agências de viagem das cidades continentais de Jiangmen e de Guangzhou. A empresa acredita que o novo modelo de ligação directa irá ajudar a atrair passageiros da região do Delta do Rio das Pérolas.

Durante a reunião, os representantes das várias apresentaram os serviços que oferecem à indústria do turismo local, esperando deste modo proporcionar um serviço de qualidade. À Air Link Express coube a apresentação do Serviço de Ligação Directa do Aeroporto Internacional de Macau que suscitou interesse por parte de alguns representantes.

Em comunicado, o Aeroporto Internacional de Macau (AIM) sublinhou que os objectivos são incorporados de acordo com as políticas de turismo delineadas pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau. O Aeroporto Internacional de Macau quer ofercer “um serviço de qualidade e instalações funcionais aos passageiros e melhorar o desenvolvimento global da indústria do turismo em Macau.”