Activos internacionais do sector bancário crescem 7,7 por cento

Em Março os activos internacionais do sector bancários do território cresceram 7,7 por cento face ao período homólogo, atingindo o valor de 1 215,5 mil milhões de patacas. Em relação ao mês anterior o crescimento foi de 3,9 por cento, de acordo com os dados revelados ontem pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

Ao mesmo tempo, a quota de aplicações financeiras nos mercados internacionais, no activo total do sistema bancário, cresceu de 84,1 por cento, no final do ano passado, para 84,7 por cento, no final de Março.

Já as responsabilidades internacionais do sector bancário de Macau atingiram um valor de 1 136,6 mil milhões de patacas, registando um crescimento de 6,6 por cento face ao período homólogo do ano passado. Em relação ao trimestre anterior, a subida foi mais moderada, cifrando-se pelos 3,9 por cento.

No mesmo período as responsabilidades internacionais no passivo total do sistema bancário subiram para 79,2 por cento, quando no final do último mês do ano passado representavam 78,7 por cento