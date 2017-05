Activista tailandês recebe Prémio Gwangju para os Direitos Humanos

Um estudante tailandês detido por partilhar um artigo crítico do novo rei do país, previamente divulgado numa rede social, é o vencedor deste ano do mais prestigiado prémio de direitos humanos da Coreia do Sul.

Os organizadores do Prémio Gwangju para Direitos Humanos informaram que os pais de Jatupat Boonpattararaksa receberam o prémio pelo filho nesta quinta-feira, numa cerimónia na cidade de Gwangju.

A polícia tailandesa deteve o estudante de Direito, em dezembro, por partilhar um perfil crítico do rei Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkunan que tinha sido publicado no Facebook pelo serviço em tailandês da cadeia britânica BBC.

De acordo com a lei tailandesa, insultar a monarquia é um crime que pode ser punido com pena de prisão de entre três a 15 anos. Críticos do regime disseram que a lei é usada para silenciar dissidentes.

Jatupat, que foi acusado em Fevereiro e a quem as autoridades recusaram fiança várias vezes, é membro da Dao Din, uma pequena organização estudantil que protestou contra o governo militar da Tailândia.

O artigo da BBC que ele partilhou incluía referências à vida pessoal do rei quando este era príncipe, incluindo detalhes sobre os três casamentos que acabaram em divórcio e outro material que os meios de comunicação tailandeses estão proibidos de publicar.

A Fundação 18 de Maio, que organiza o Prémio Gwangju, disse que a “força, coragem e luta insubmissa” de Jatupat mostrou que o estudante está “disposto a sacrificar a segurança e futuro para proteger a democracia e os direitos e a liberdade do povo” tailandês.