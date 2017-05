 “A Gaivota”, de Anton Chekov, sobe ao palco no próximo fim-de-semana no CCM

Encerra com o clássico do teatro russo “A Gaivota”, de Anton Tchekov, a edição de 2017 do Festival de Artes de Macau (FAM). A peça sobe ao palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Macau, nos dias 27 e 28, pela mão do Teatro da Cidade de Reiquejavique, da Islândia, com encenação da lituana Yana Ross. A adaptação é reconhecida “pela sua perspectiva moderna”, que desloca o enredo da tradicional propriedade rústica russa descrita por Tchekov para uma casa de verão islandesa.

Yana Ross, a encenadora responsável pelo espectáculo, é conhecida pelo seu estilo particular nos círculos de teatro dos países nórdicos e foi galardoada com o prémio para melhor encenação no Festival Internacional Kontakt de Torun, na Polónia, em 2016.

Até ao último fim-de-semana deste mês, o Festival de Artes de Macau continua a oferecer aos amantes das artes do território um programa diversificado que inclui espectáculos de teatro, dança e música produzidos por grupos locais e estrangeiros. Hoje e amanhã, sobe ao palco do Pequeno Auditório do CCM o espectáculo “O Inferior”, que confronta o mundo real e o mundo virtual, duas facetas que se aproximam cada vez mais nas sociedades actuais. A peça é produzida pela Associação de Arte Teatral Dirks, um colectivo local. Nos mesmos dias, no Grande Auditório do CCM, o grupo Dóci Papiáçam di Macau apresenta a sua sátira anual, este ano baptizada com o nome “Sórti Na Téra Di Tufám”.

Entre hoje e Domingo, “Miss Revolutionary Idol Berserker” cria “uma onda de juventude e leva o público a um frenético mundo japonês” ao dar-se a conhecer no Edifício do Antigo Tribunal. Já ao Cinema Alegria acolhe, amanhã e no Domingo, Chu Chan Wa e os Cantores de Ópera Cantonense de Macau, que dão corpo à obra “The Butterfly Lovers”.