﻿﻿ Académicos de Macau presente no 1º Festival de Língua Kristang em Singapura

O primeiro festival de língua crioula de Malaca – 1st Kristang Language Festival 2017 – realiza-se este fim-de-semana em Singapura. O kristang de Malaca foi o primeiro ponto de introdução e de formação do crioulo nesta região e dessa língua nasceram os outros crioulos que surgiram na Ásia Oriental e Sudeste Asiático, incluindo o patuá de Macau, daí a importância da sua preservação, defende Alan Baxter. O linguista é um dos três participantes de Macau no ciclo de conferências.

Cláudia Aranda

O primeiro festival de língua crioula de Malaca – 1st Kristang Language Festival 2017 ou “Festa di Papia Kristang” – realiza-se este fim-de-semana em Singapura, e uma comitiva de três académicos de Macau vai marcar presença no certame, com intervenções em diferentes secções ao longo do dia de sábado.

“O kristang é uma língua ameaçada, pode não ter mais de 50 anos de vida, a menos que implementem alguma coisa séria”, disse em conversa com o PONTO FINAL o linguista australiano Alan Baxter, director da Faculdade de Humanidades da Universidade de São José (USJ), que trabalha com o kristang desde há mais de 30 anos. Sobre a importância da sua preservação, o professor defende que “o crioulo de Malaca foi o primeiro ponto de introdução e de formação do crioulo na Ásia Oriental e Sudeste Asiático. Dessa língua nasceram todas outras que houve no Sudeste Asiático, incluindo o Patuá de Macau”, adianta o linguista. Desde o século XIX, que o crioulo de Malaca – ou o português da comunidade euro-asiática – tem uma vertente em Singapura explicou o académico que, no 1º Festival de Língua Kristang, vai abordar a história da língua crioula de Malaca, o seu desenvolvimento e alguns dos desafios actuais no painel “The Story of Kristang: Past Glories and Present Struggles”.

Em “The Future of Kristang:Dreams and Awakenings”, Elisabela Larrea, doutoranda na Universidade de Macau e investigadora sobre a cultura e identidade macaense, autora do blogue bilingue (belamaquista.wordpress.com), vai falar sobre a preservação do patuá, abordando o trabalho desenvolvido pela companhia de teatro Dóci Papiaçám di Macau. O professor Mário Pinharanda Nunes, linguista da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de Macau, intervém em “Language Documentation for Beginners”.

O 1º Festival de Língua Kristang é promovido pela organização Kodrah Kristang (“Desperta, Kristang”), fundada em 2016 pelo jovem estudante Kevin Martens Wong, para “revitalizar o Kristang”, a língua crioula de base portuguesa falada actualmente por apenas cerca de 100 pessoas em Singapura. Kevin Martens Wong é um jovem estudante da Universidade Nacional de Singapura, de descendência crioula ou “portuguesa-euroasiática”, explica Baxter. Martens “é kristang, ainda tem parentes que falam a língua, ele não era falante, falava malaio, inglês e alguma coisa de chinês, mas quando estava na universidade encontrou uma referência à língua de Malaca, o crioulo, e aí percebeu que era a língua dos seus parentes e começou-se a interessar”.

Kevin Martens Wong criou uma associação de activistas jovens – kristangs e não kristangs – interessados na língua, chamou pessoas idosas falantes do crioulo, que ajudam com o vocabulário, e constituiu um “workshop” contínuo para a prática do idioma e que envolve a criação de materiais pedagógicos, está no YouTube, tem podcasts em Kristang”, acrescenta o linguista.

Alan Baxter estima que, em Malaca, neste momento, haja “menos de 800” pessoas falantes da língua.