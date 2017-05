Wong Sio Chak surpreendido com detenção de agentes da PSP

Wong Sio Chak voltou ontem a lamentar o envolvimento de três agentes das forças de segurança em actividades ilícitas. O secretário para a Segurança mostrou-se indignado com a detenção de três agentes do Corpo de Polícia de Segurança Pública por suspeita de associação criminosa e abuso de poder. O governante reiterou a promessa de que as entidades sob a sua tutela vão reforçar o sistema de fiscalização e manter-se atentas.

Dois dos agentes detidos integravam os quadros do Serviço de Migração , mas Wong Sio Chak garante que as detenções não colocam em causa a fiabilidade do sistema de processamento de entradas e saídas do território.