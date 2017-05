Washington e Pequim preparam sanções contra Pyongyang

O Conselho de Segurança da ONU esteve reunido na terça-feira (manhã de quarta-feira em Macau) para discutir eventuais novas sanções contra a Coreia do Norte. A embaixadora norte-americana na ONU não descarta a possibilidade de virem a ser impostas também sanções a quem apoie o regime de Pyongyang.

A embaixadora dos Estados Unidos da América junto das Nações Unidas confirmou ontem que o país está a preparar com a República Popular da China um novo conjunto de sanções contra a Coreia do Norte e admitiu mesmo o diálogo com o país de Kim Jong-Un: “Estamos dispostos a conversar, mas não até ver uma paragem completa do processo nuclear e de qualquer teste que esteja a ser conduzido”, disse Nikki Haley aos jornalistas.

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas aprovou esta terça-feira (manhã de quarta-feira em Macau) uma nova resolução condenando o teste de míssil realizado pelo país no domingo e ameaçando com novas sanções, mas o documento final não concretizava as penas que podem ser impostas:”É nisso que estamos a trabalhar agora. Sanções estão absolutamente dentro daquilo para que estamos a olhar e vamos ver até onde é que isso nos leva”, explicou a representante dos Estados Unidos nas Nações Unidas.

Nenhuma resolução será aprovada no Conselho de Segurança sem o apoio da China, que como membro permanente tem o poder de veto, e é por isso que Washington está a trabalhar nesse documento com o aliado asiático, que é o maior parceiro comercial da Coreia do Norte. A embaixadora também admitiu sanções para os países que apoiem a Coreia do Norte: “Ou apoiam a Coreia do Norte ou apoiam-nos a nós, tudo se resume a isso. Se um país está a fornecer ou apoiar a Coreia do Norte, vamos denunciá-lo. Vamos garantir que todos sabem o que está a fazer e vamos direccionar as sanções [para esse país] também”, admitiu.

Na resolução ontem aprovada, o órgão das Nações Unidas pede ao país que “de imediato mostre sincero compromisso com a desnuclearização através de acções concretas” e que “não realize mais testes de mísseis nucleares e balísticos.”

No ano passado, a Organização das Nações Unidas aprovou novas sanções para impedir que a Coreia do Norte tenha os fundos necessários para desenvolver o seu programa nuclear. Estas medidas constituíram a sexta ronda de sanções imposta pela comunidade internacional desde 2006, quando o país asiático realizou testes de mísseis pela primeira vez, e devem agora ser seguidas por novas sanções que estão a ser negociadas pelos EUA e a China.

Na resolução, os 15 membros do Conselho de Segurança “prometem implementar completamente as medidas impostas” e “encorajam fortemente” a que todos os outros países sigam o seu exemplo para que a Coreia do Norte termine com o “comportamento altamente destabilizador.”